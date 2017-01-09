Ассанж назвал доклад спецслужб США попыткой скомпрометировать победу Трампа

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил журналистам, что уходящая из Белого дома власть во главе с Бараком Обамой предпринимает попытки напоследок скомпрометировать победу Дональда Трампа. Этим объясняется желание Вашингтона выставить дело таким образом, будто Россия повлияла на исход президентских выборов.

По словам Ассанжа, доклад американских спецслужб абсолютно лишен доказательной базы, улик нет, и это делает документ политически ориентированным, - сообщает «Интерфакс».

Основатель портала WikiLeaks напомнил, что в докладе говорится, что российские хакеры начали атаку в 2015 году, но ведь тогда ни в США, ни где-либо еще никто не считал Трампа серьезным претендентом на победу.

Кроме этого, Ассанж повторил, что информаторы WikiLeaks не имели отношения к какому-либо государству.

По мнению основателя WikiLeaks, победа Трампа была связана с негативным настроем американского населения против элит США, а демократ Хиллари Клинтон проиграла из-за уверенности американских политиков в ее победе.