Аспирин попал под запрет на Украине

Украинская государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила временный запрет на продажу в стране аспирина.

Речь, в частности, идет о продукции компании «Лубныфарм». Основанием для запрета послужила смерть пациента в результате употребления лекарства, изготовленного этим производителем, сообщает телеканал «360» со ссылкой на местные СМИ.

Ведомство поручило проверить аптеки на наличие аспирина от «Лубныфарм» и изъять его из оборота.

Аспирин включен Всемирной организацией здравоохранения в перечень важнейших лекарственных средств.