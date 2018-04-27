Аспирин попал под запрет на Украине
Украинская государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила временный запрет на продажу в стране аспирина.
Речь, в частности, идет о продукции компании «Лубныфарм». Основанием для запрета послужила смерть пациента в результате употребления лекарства, изготовленного этим производителем, сообщает телеканал «360» со ссылкой на местные СМИ.
Ведомство поручило проверить аптеки на наличие аспирина от «Лубныфарм» и изъять его из оборота.
Аспирин включен Всемирной организацией здравоохранения в перечень важнейших лекарственных средств.
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