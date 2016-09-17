В Ашхабаде открылся новый аэропорт

Аэропорт стоимостью более двух миллиардов долларов открылся в Ашхабаде. Пропускная способность нового аэровокзала столицы Туркмении составит около двух тысяч человек в час.

Аэропорт имеет две взлетно-посадочные полосы и три терминала. Объект сможет принимать самолеты любого типа и грузоподъемности и обеспечивать международные стандарты сервиса. Общая площадь комплекса зданий составляет 1,2 гектара.

Новый ашхабадский аэропорт построила компания «Плимекс» (Турция). Открытие объекта посетил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает РИА «Новости».