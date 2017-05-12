Асад заявил о праве Сирии на компенсацию ущерба от войны
Президент Сирии Башар Асад считает, что его страна вправе рассчитывать на многомиллиардную компенсацию ущерба, нанесенного войной.
Он отмети, что требования о компенсации должны быть обращены к конкретному адресату, поэтом Дамаску будет необходима помощь международных юридических институтов.
В то же время Асад заявил, что Сирия не нуждается в деньгах государств, которые оказывают поддержку террористам, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на белорусский канал ОНТ.
Следующая новость Кабмин упростил подтверждение ухода за инвалидами
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии