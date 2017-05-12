Асад заявил о праве Сирии на компенсацию ущерба от войны

Президент Сирии Башар Асад считает, что его страна вправе рассчитывать на многомиллиардную компенсацию ущерба, нанесенного войной.

Он отмети, что требования о компенсации должны быть обращены к конкретному адресату, поэтом Дамаску будет необходима помощь международных юридических институтов.

В то же время Асад заявил, что Сирия не нуждается в деньгах государств, которые оказывают поддержку террористам, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на белорусский канал ОНТ.