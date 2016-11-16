Асад выразил готовность признать Трампа союзником

Президент Сирии Башар Асад заявил, что избранный президент США Дональд Трамп может стать «естественным союзником» САР, если будет бороться с терроризмом.

По словам сирийского лидера, у него нет больших ожиданий в связи с избранием Трампа на пост президента, поскольку различные силы в администрации США так или иначе будут влиять на принимаемый им решения.

«Нам нужно дождаться, когда он вступит в должность», - заявил Асад в интервью португальской телерадиокомпании RTP. При этом он пожелал Штатам и их новому лидеру уважать международную законность и не вмешиваться в дела других государств.