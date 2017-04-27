Асад сравнил протесты в Венесуэле с событиями в Сирии

Массовые антиправительственные протесты, которые проходят в Венесуэле, похожи на события в Сирии, заявил сирийский президент Башар Асад.

Он отметил, что в обоих случаях за событиями стоят США.

«Конечно, они будут похожи, потому что сторона, которая их планирует и приводит в жизнь — одна и та же. Это США в качестве маэстро и государства Запада, составляющие хор», — заявил сирийский президент.

По словам Асада, государства в Латинской Америке встали на защиту интересов своих народов, что «является неприемлемым» для США.

Он также обвинил США в оранжевой революции на Украине, а также в событиях в арабских странах, в Ливии, Сирии, Йемене, сообщает «РИА Новости».

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