Асад считает прекращение поддержки террористов залогом наступления мира в Сирии

Как только террористические группировки, действующие на территории Сирии, прекратят получать поддержку из соседних стран и стран Запада, в стране воцарится мир. Такое заявление сделал президент САР Башар Асад.

- Прекращение поддержки террористов со стороны отдельных соседних стран и Запада предоставит возможность для реализации новых политических инициатив и сведет военную составляющую межсирийского конфликта на нет, - цитирует Асада ТАСС со ссылкой на интервью датскому телеканалу TV2.

Говоря о сложной ситуации в Алеппо, президент Сирии подчеркнул, что напряжение создают не правительственные войска, а экстремистские группировки. Задачей армии является «окружить террористов, чтобы освободить все части города».