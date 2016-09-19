Асад считает нападение на сирийскую армию вопиющим актом

Президент Сирии Башар Асад заявил, что считает нападение ВВС коалиции на объекты правительственной армии актом вопиющей агрессии.

–Этот инцидент, к которому была причастна коалиция, возглавляемая США, является свидетельством поддержки террористов со стороны стран, противостоящих Сирии, – считает Асад.

Ранее сообщалось, что в результате ошибки в Сирии был нанесен удар по правительственной армии. В результате происшествия погибли более 60 человек, сообщает "Интерфакс".