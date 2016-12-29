Асад считает действия России в Сирии спасением Европы от терроризма
Действия России в Сирии направлены в первую очередь на борьбу с терроризмом. Помогая САР, Москва тем самым обеспечивает и свою безопасность, и безопасность Европы. Такое заявление сделал президент Сирии Башар Асад.
Об этом сирийский лидер сказал на встрече в Дамаске с группой российских сенаторов и депутатами Европарламента, - сообщает ТАСС со ссылкой на агентство SANA.
Как отметил глава российской делегации председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, Асад считает, что «договоренности по Сирии впервые закладывают долгосрочную основу для стабилизации в стране».
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