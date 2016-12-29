Асад считает действия России в Сирии спасением Европы от терроризма

Действия России в Сирии направлены в первую очередь на борьбу с терроризмом. Помогая САР, Москва тем самым обеспечивает и свою безопасность, и безопасность Европы. Такое заявление сделал президент Сирии Башар Асад.

Об этом сирийский лидер сказал на встрече в Дамаске с группой российских сенаторов и депутатами Европарламента, - сообщает ТАСС со ссылкой на агентство SANA.

Как отметил глава российской делегации председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, Асад считает, что «договоренности по Сирии впервые закладывают долгосрочную основу для стабилизации в стране».

Новости по теме
Теги:
Персоны: Башар Асад
Следующая новость Долгов назвал уходящую власть Белого дома потерявшей ориентацию в пространстве

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО