Действия России в Сирии основывается на морали и международном праве, заявил президент Сирии Башар Асад.

«Российские военные находились в Сирии 6 десятилетий. Их политика зиждется на двух вещах: морали и международном праве», - заявил Асад в интервью газете The Sunday Times.

Он отметил, что российские власти никогда не пытались вторгаться в дела Сирии и не просили о марионеточном президенте.

По мнению Асада, Запад становится слабее, и ему не на что опереться, чтобы объяснить людям, что происходит, и почему «Исламское государство» (запрещена в РФ) занимается контрабандой нефти, используя иракские нефтяные месторождения. Он также подчеркнут, что только после вмешательства ВКС РФ «Исламское государство» сталао сжиматься во всех смыслах этого слова.

Как отмечает издание, Асад утверждает, что 70 процентов населения Сирии сейчас находится под контролем правительственных сил, и что произошло это спустя год после вовлечения России в сирийский конфликт и череды примирительных соглашений.