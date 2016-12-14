Асад рассказал об истинных целях США в Сирии

Главная задача Соединенных Штатов в Сирии вовсе не борьба с террористическими группировками, а стремление посеять хаос, чтобы, используя разные стороны конфликта, установить в стране выгодную американцам власть. Такое заявление сделал президент Сирии Башар Асад.

- Они не заинтересованы в решении конфликта в Сирии. Цель этого заявления (о снятии эмбарго на поставки вооружения в САР) – посеять больше хаоса, потому что США сеют хаос, чтобы самим справиться с ним. Когда им это удается, они пытаются извлечь выгоду из различных факторов этого хаоса, использовать в своих целях разные стороны конфликта, неважно, внутренние или внешние, — цитирует Асада РИА «Новости» со ссылкой на эфир телеканала RT.

Ранее Асад заявил, что террористическая группировка ДАИШ (запрещенная в РФ организация) не сумела бы подвести столь значительные силы к Пальмире без ведома международной коалиции во главе с США. Кроме того, сирийский лидер обратил внимание, что боевики использовали при атаке новые виды оружия, которого у них не было ранее.