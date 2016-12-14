Асад рассказал об истинных целях США в Сирии

Главная задача Соединенных Штатов в Сирии вовсе не борьба с террористическими группировками, а стремление посеять хаос, чтобы, используя разные стороны конфликта, установить в стране выгодную американцам власть. Такое заявление сделал президент Сирии Башар Асад.

- Они не заинтересованы в решении конфликта в Сирии. Цель этого заявления (о снятии эмбарго на поставки вооружения в САР) – посеять больше хаоса, потому что США сеют хаос, чтобы самим справиться с ним. Когда им это удается, они пытаются извлечь выгоду из различных факторов этого хаоса, использовать в своих целях разные стороны конфликта, неважно, внутренние или внешние, — цитирует Асада РИА «Новости» со ссылкой на эфир телеканала RT.

Ранее Асад заявил, что террористическая группировка ДАИШ (запрещенная в РФ организация) не сумела бы подвести столь значительные силы к Пальмире без ведома международной коалиции во главе с США. Кроме того, сирийский лидер обратил внимание, что боевики использовали при атаке новые виды оружия, которого у них не было ранее.

Новости по теме
Теги:
Места: США, Сирия
События: терроризм
Персоны: Башар Асад
Следующая новость Директор музеев Кремля назвала обоснованным решение суда по Скифскому золоту

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО