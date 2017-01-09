Асад подтвердил готовность к переговорам в Астане

Президент Сирии Башар Асад подтвердил свою готовность участвовать в переговорах в Астане.

По его словам, сирийская правительственная делегация готова ехать на конференцию, когда будет объявлена ее дата.

При этом Асад отметил, что обсуждение его дальнейшего пребывания на посту президента предполагает «обсуждение конституции, которая принадлежит сирийскому народу. Он подчеркнул, что для этого необходим референдум.

Сирийский глава также заявил, что пока не знает, кто будет представлять оппозицию на переговорах. Об этом сообщает «Интерфакс».

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