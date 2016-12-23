Асад поблагодарил Россию и Путина за содействие в освобождении Алеппо

В телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным глава сирийского государства Башар Асад выразил благодарность России за содействие в освобождении от боевиков Алеппо.

«Во время беседы Асад поблагодарил за усилия президента Путина и Россию, которая стала главным участником вместе с союзниками в освобождении Алеппо», — цитирует текст сообщения сирийского правительства РИА «Новости» со ссылкой на агентство SANA.

Асад отметил, что «победа в Алеппо открывают дверь политической работе в Сирии, побудит многих, кто ей препятствовал, присоединиться к политическому процессу и примирению».