Асад дал оценку участию ВКС РФ в сирийском конфликте

Президент Сирии Башар Асад заявил, что Россия помогла сирийской армии во внутреннем конфликте.

- Мы просили помощи с самого начала, но эскалация конфликта достигла высшего уровня только в прошлом году. До того сирийская армия побеждала. Но наши враги, увидев, что мы наступаем, увеличили поток террористов-наемников из-за границы. Все больше иностранцев стало прибывать из разных стран. Более чем из сотни стран! А Сирия - маленькая страна с небольшим населением. И поэтому нам понадобилась помощь наших друзей, - цитирует Асада «Комсомольская правда».

По его словам, Россия кардинально изменила баланс сил и склонила чашу весов в пользу Сирии.

- Вот почему для нас было естественно просить помощи у РФ. Россияне нам и раньше помогали, конечно, не с помощью авиации, но они отправляли нам все. Они обеспечивали нас необходимой логистикой. Они даже жили с нами. У нас есть военные российские эксперты, которые живут здесь десятилетиями. В 2014 году они поняли, что баланс изменяется в пользу террористов благодаря поддержке Запада и других стран - Саудовской Аравии, Турции и Катара, - отметил Асад.

Он добавил, что полностью доверяет властям Российской Федерации.

Новости по теме
Теги:
Персоны: Башар Асад
Следующая новость Кадыров требует найти виновных в избиении дочери Емельяненко

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО