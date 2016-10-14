Асад дал оценку участию ВКС РФ в сирийском конфликте

Президент Сирии Башар Асад заявил, что Россия помогла сирийской армии во внутреннем конфликте.

- Мы просили помощи с самого начала, но эскалация конфликта достигла высшего уровня только в прошлом году. До того сирийская армия побеждала. Но наши враги, увидев, что мы наступаем, увеличили поток террористов-наемников из-за границы. Все больше иностранцев стало прибывать из разных стран. Более чем из сотни стран! А Сирия - маленькая страна с небольшим населением. И поэтому нам понадобилась помощь наших друзей, - цитирует Асада «Комсомольская правда».

По его словам, Россия кардинально изменила баланс сил и склонила чашу весов в пользу Сирии.

- Вот почему для нас было естественно просить помощи у РФ. Россияне нам и раньше помогали, конечно, не с помощью авиации, но они отправляли нам все. Они обеспечивали нас необходимой логистикой. Они даже жили с нами. У нас есть военные российские эксперты, которые живут здесь десятилетиями. В 2014 году они поняли, что баланс изменяется в пользу террористов благодаря поддержке Запада и других стран - Саудовской Аравии, Турции и Катара, - отметил Асад.

Он добавил, что полностью доверяет властям Российской Федерации.