Асад опроверг применение химоружия в Хан-Шейхуне

Сирийская правительственная армия атаковала боевиков в Хан-Шейхуне, но при этом не применяла химическое оружие. Об этом заявил президент САР Башар Асад.

В интервью РИА «Новости» он отметил, что единственная информация о событиях в Хан-Шейхуне, которой сегодня располагает мировая общественность, исходит от террористов, поэтому она не может служить основой для оценки ситуации.

Асад пояснил, что атака сирийской армии произошла на несколько часов позже, чем указанное боевиками время. Кроме того, неизвестно, было ли атакованное место складом химического оружия.

Сирийский лидер также обратил внимание на то, что в видео люди, которые оказывают помощь пострадавшим, не имеют каких-либо средств защиты. Предполагаемые спасатели не носят маски и перчатки, что противоречит специфике зарина, отметил Асад. Он предположил, что сообщение об атаке является провокацией, а материалы, якобы свидетельствующие о ней – подделкой.