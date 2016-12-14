Асад объяснил атаку террористов на Пальмиру

Президент Сирии Башар Асад заявил, что атака боевиков ДАИШ (группировка запрещена в РФ) является ответом на успешные действия правительственной армии в Алеппо.

«Они добиваются того, чтобы из Алеппо сирийскую армию перебросили в Пальмиру и наступление было остановлено. Такого, конечно, не будет», - сказал сирийский лидер в интервью RT.

Асад отметил, что у Запада атака террористов на Пальмиру, убийства мирных жителей и уничтожение наследия человечества не вызывает беспокойства. Однако в случае с наступлением сирийской армии в Алеппо наблюдается обратная ситуация – официальные лица и СМИ начинают проявлять беспокойство за мирное население.

В призывах Запада к перемирию в Алеппо Асад видит только стремление спасти боевиков. «В политике нужно уметь читать между строк и не воспринимать все буквально. Перевод их заявления для России: «Пожалуйста, прекратите наступление сирийской армии против террористов», - пояснил он.