Асад обвинил Запад в использовании перемирия для помощи террористам

Президент Сирии Башар Асад обвинил Запад в использовании перемирия для помощи террористам, чтобы предоставить им логистическую помощь, оружие и деньги.

«Запад, в первую очередь США, всегда ищут перемирия только тогда, когда террористы находятся в плохом положении, а не гражданские лица», - приводит ТАСС слова сирийского главы.

По его словам, для США и их союзников террористы представляют собой карту, с помощью которой они хотят играть на сирийской арене.

Кроме того, Асад обвинил США в любой неудаче, связанной с перемирием. «Запад, в основном США, несут ответственность за неудачу недавнего перемирия в Алеппо» - сказал он, отметив, что западная коалиция во время режима прекращения огня усиливает позиции террористов.

«Когда перемирие не достигает целей, запланированных Западом и их союзниками, они приказывают террористам его срывать», - добавил президент Сирии.

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Теги:
Места: США, Сирия
Организации: НАТО
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