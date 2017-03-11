Асад назвал Россию единственной эффективной силой в борьбе с ИГ

Президент Сирии Башар Асад назвал Россию единственной силой, которая эффективно борется с террористами «Исламского государства» (ИГ- запрещена в РФ) на территории арабской республики.

Об этом Асад заявил в интервью гонконгскому телеканалу «Феникс». Он подчеркнул: «Нельзя бороться с терроризмом локально, это должна быть всеобъемлющая борьба, не частичная и не временная. Она не может вестись с воздуха, нужно сотрудничать с войсками на земле, поэтому Россия преуспела, так как поддерживала сирийскую армию».

Президент Сирии добавил, что не видит перспектив сотрудничества с администрацией Дональда Трампа из-за отсутствия между Сирией и США официальных связей. Однако он считает, что присутствие американцев могло бы помочь победить ИГ.

Ранее Асад заявлял о важности военной поддержки со стороны России.