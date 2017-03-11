Асад назвал Россию единственной эффективной силой в борьбе с ИГ

Президент Сирии Башар Асад назвал Россию единственной силой, которая эффективно борется с террористами «Исламского государства» (ИГ- запрещена в РФ) на территории арабской республики.

Об этом Асад заявил в интервью гонконгскому телеканалу «Феникс». Он подчеркнул: «Нельзя бороться с терроризмом локально, это должна быть всеобъемлющая борьба, не частичная и не временная. Она не может вестись с воздуха, нужно сотрудничать с войсками на земле, поэтому Россия преуспела, так как поддерживала сирийскую армию».

Президент Сирии добавил, что не видит перспектив сотрудничества с администрацией Дональда Трампа из-за отсутствия между Сирией и США официальных связей. Однако он считает, что присутствие американцев могло бы помочь победить ИГ.

Ранее Асад заявлял о важности военной поддержки со стороны России.

Новости по теме
Теги:
События: война
Персоны: Башар Асад
Следующая новость Президент «Реала» получил посылку с белым порошком

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО