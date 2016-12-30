Асад назвал победу в Алеппо ключевым моментом в освобождении Сирии от боевиков

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев рассказал журналистам о впечатлениях от встречи российских сенаторов и группы депутатов Европарламента с президентом Сирии Башаром Асадом.

- Наша поездка в Сирию и переговоры с Башаром Асадом совпали с объявлением перемирия на всей ее территории в результате договоренности с участием Турции и Ирана - двух государств, которые имеют кардинально противоположные подходы к событиям в Сирии, - сказал Косачев ТАСС.

По словам сенатора, сирийское руководство считает, что успех, достигнутый в Алеппо, «стал поворотным пунктом, который позволит кардинально изменить положение дел в стране и твердо двигаться вперед к достижению полный победы над терроризмом и запуску политического процесса».

- С точки зрения сирийского лидера, эта мощная конструкция позволяет всех участников данного процесса выводить на те позиции, которые сейчас ассоциируются с подходами России, то есть концентрировать внимание на противодействии терроризму и избегать вмешательства во внутриполитические дела самой Сирии, - подчеркнул Косачев.

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