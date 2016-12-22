Асад назвал освобождение Алеппо победой всех реальных борцов с терроризмом

Выступая на встрече с заместителем министра иностранных дел Ирана Хосейном Джабери Ансари в Дамаске, президент Сирии Башар Асад заявил, что освобождение Алеппо стало победой всех, кто ведет борьбу с терроризмом не на словах, а на деле.

- Это победа не только для Сирии, но и для всех тех, кто вносит эффективный вклад в борьбу с террористами, в первую очередь, России и Ирана, - цитирует Асада ТАСС со ссылкой на агентство SANA.

Как подчеркнул Асад, «в Алеппо потерпели провал планы всех государств, враждебных сирийского народу, которые использовали террор для достижения своих целей».