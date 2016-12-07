Асад назвал битву за Алеппо решающей победой над заговором стран Запада в Сирии
Президент Сирии Башар Асад в интервью газете «Аль-Ватан» заявил, что битва за Алеппо «изменит весь ход сражения в Сирии», потому что победа правительственной армии будет означать полный провал заговора стран Запада против Сирии.
Глава САР отметил, что за все годы сотрудничества с Россией Москва никогда не пыталась диктовать Дамаску свои условия.
- На протяжении всей истории двусторонних отношений Россия никогда не пыталась навязать Сирии свои решения, потому что политика Москвы строится на уважении принципов суверенитета и невмешательства в дела других государств, - цитирует Асада ТАСС.
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