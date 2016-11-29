Асад назвал Алеппо кладбищем для режима Эрдогана

Президент Сирии Башар Асад в обращении к депутатам Народного совета страны, заявил, что Алеппо станет кладбищем для режима турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, местом, где его «мечты и надежды будут окончательно похоронены».

- Когда им не удалось добиться того, что они хотели, последовала открытая декларация о поддержке терроризма и выходе из соглашения о прекращении военных действий. И это мы увидели, когда были атакованы гражданское население и больницы в Алеппо. Фашистский режим Эрдогана сосредоточил свое внимание на Алеппо, потому что он потерпел крах в Сирии и это последняя надежда претворить в жизнь его исламистский проект «Братьев-мусульман». Но Алеппо станет могилой, где будут похоронены все мечты и надежды этого мясника, - цитирует Асада ТАСС.

Сирийский президент поблагодарил за поддержку Россию, Иран, Китай и ливанское сопротивление.

- Поражение терроризма неизбежно, пока есть такие страны, как Россия, Иран и Китай, которые поддерживают сирийский народ, стоят на стороне истины и угнетенных против угнетателей. Я благодарю их, и спасибо им за стойкость позиций по отношению к нам. Эти государства не поступаются своими принципами, традиционно стремясь поддерживать право народов на самостоятельный выбор своей судьбы, - подчеркнул Башар Асад.

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