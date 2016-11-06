Асад не намерен покидать пост президента Сирии
Президент Сирии Башар Асад не собирается покидать пост главы государства, считая своим долгом остаться до окончания боевых действий в стране.
По его словам, всегда проще уехать и наслаждаться жизнью, чем стоять во главе армии, стоящей на защите страны.
«Сейчас не время уходить», — заявил Асад в интервью изданию Sunday Times.
Он также рассказал, что действия России в Сирии основывается на морали и международном праве.
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