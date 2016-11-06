Асад не намерен покидать пост президента Сирии

Президент Сирии Башар Асад не собирается покидать пост главы государства, считая своим долгом остаться до окончания боевых действий в стране.

По его словам, всегда проще уехать и наслаждаться жизнью, чем стоять во главе армии, стоящей на защите страны.

«Сейчас не время уходить», — заявил Асад в интервью изданию Sunday Times.

Он также рассказал, что действия России в Сирии основывается на морали и международном праве.