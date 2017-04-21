Асад не исключил необходимость российской военной помощи «на земле»
Президент Сирии Башар Асад не исключил, что Дамаску может понадобиться российская военная помощь «на земле» для борьбы с террористами.
«Может быть, в будущем, если наши враги и их сторонники, их террористы, их ставленники, поменяют свою стратегию и приведут большее число террористов со всего мира, и будут целые армии террористов к этому моменту, помощь наземных сил может понадобиться», — заявил Асад в интервью «РИА Новости».
При этом он отметил, что сейчас такой необходимости нет, добавив, что поддержка ВКС РФ помогла изменить баланс сил в сирийском конфликте. Также он отметил содействие со стороны Ирана.
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