Асад не исключил необходимость российской военной помощи «на земле»

Президент Сирии Башар Асад не исключил, что Дамаску может понадобиться российская военная помощь «на земле» для борьбы с террористами.

«Может быть, в будущем, если наши враги и их сторонники, их террористы, их ставленники, поменяют свою стратегию и приведут большее число террористов со всего мира, и будут целые армии террористов к этому моменту, помощь наземных сил может понадобиться», — заявил Асад в интервью «РИА Новости».

При этом он отметил, что сейчас такой необходимости нет, добавив, что поддержка ВКС РФ помогла изменить баланс сил в сирийском конфликте. Также он отметил содействие со стороны Ирана.