Артур Парфенчиков сменил Александра Худилайнена на посту главы Карелии

Президент России Владимир Путин в среду принял отставку главы Республики Карелия Александра Худилайнена и назначил вместо него врио губернатора региона Артура Парфенчикова.

До настоящего назначения Артур Парфенчиков возглавлял Федеральную службу судебных приставов. Он отметил наличие в Карелии сложных социальных вопросов, однако выразил мнение, что они решаемы, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Александр Худилайнен подал заявление об отставке с формулировкой «по собственному желанию».