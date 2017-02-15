Артур Парфенчиков сменил Александра Худилайнена на посту главы Карелии
Президент России Владимир Путин в среду принял отставку главы Республики Карелия Александра Худилайнена и назначил вместо него врио губернатора региона Артура Парфенчикова.
До настоящего назначения Артур Парфенчиков возглавлял Федеральную службу судебных приставов. Он отметил наличие в Карелии сложных социальных вопросов, однако выразил мнение, что они решаемы, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Александр Худилайнен подал заявление об отставке с формулировкой «по собственному желанию».
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