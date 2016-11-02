Артисты Росгорцирка заняли первое место на фестивале в Китае

Акробатический номер российских артистов «Русские забавы» был удостоен премии «Золотой журавль» на международном фестивале акробатического искусства. Группа российских мастеров, представившая на суд зрителей свою программу выступления на XII Международном фестивале в Китае, выступила под руководством народного артиста России Вячеслава Черниевского.

По уровню сложности, трюки, выполняемые российскими артистами на подкидных досках, намного превосходят технику исполнения артистов из акробатических групп других стран.

- Знаменитый аттракцион "Русские забавы" уже удостаивался наивысших наград на самых престижных международных фестивалях циркового искусства в Монте-Карло, Китае, Вероне, - рассказали в пресс-службе Росгорцирка агентству ТАСС.

Международный фестиваль стал крупнейшим событием для мастеров, выступающих в акробатическом жанре искусства, и проходил в китайском г. Ухане с 28 октября по 2 ноября. Свои программы представили артисты еще из 12 стран.

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