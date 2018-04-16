Артемий Лебедев занялся чемпионатом России по футболу

Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) готовит ребрендинг организации, к чему подключили известного дизайнера Артемия Лебедева.

Студия Лебедева представит новый логотип, который будет символом Чемпионата России с сезона-2018/19.

Отмечается, что символом станет медведь с горящими глазами, который вписан в пятиугольник классического футбольного мяча и выполнен в цветах российского флага - красном и синем, которые пересекаются и символизируют соревновательный дух, присутствующий в любом спорте, сообщает ТАСС.