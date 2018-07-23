Артем Дзюба хотел вбить в землю хорвата Домагоя Виду

Российский нападающий Артем Дзюба рассказал о своей реакции на скандальную видеозапись хорватских футболистов после матча с Россией в рамках чемпионата мира по футболу-2018.

По словам спортсмена, проукраинские выкрики защитника сборной Хорватии Домагоя Виды и скаута национальной команды Огнена Вукоевича «очень взбесили еще в автобусе».

«Первая реакция — хотелось выйти и вбить Виду в землю», — рассказал Дзюба.

При этом он добавил, что злости на Виду не держит, так как тот принес извинения и «не ведал, что творит».

Дзюба также отметил упертость хорватских футболистов во время четвертьфинального матча, сообщает Ura.ru.