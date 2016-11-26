Аршавин выбросил на трибуны медаль финалиста Кубка Казахстана

Российский футболист Андрей Аршавин, выступающий за казахстанский клуб «Кайрат», выбросил на трибуны медаль финалиста Кубка страны сразу после награждения.

Медаль, брошенную на трибуны Аршавиным, подобрал болельщик Кайнар Габбасов, который теперь продает награду через социальные сети.

Аршавин провел за казахстанский клуб 37 матчей, в которых забил 11 мячей, сообщает ТАСС.