Аромат розмарина улучшает память

Научные сотрудники Нортумбрийского университета провели эксперимент, дав задания ученикам в возрасте 10 и 11 лет в комнатах с запахом розмарина и без него

Результаты тестов на память оказались лучше на 5-7 процентов именно в «розмариновых» кабинетах, - сообщает «Интерфакс».

Ученые считают, что аромат этого растения влияет на электрическую активность в мозге. Впрочем, отмечают они, уровень воздействия на каждого человека отличается.