Аромат розмарина улучшает память
Научные сотрудники Нортумбрийского университета провели эксперимент, дав задания ученикам в возрасте 10 и 11 лет в комнатах с запахом розмарина и без него
Результаты тестов на память оказались лучше на 5-7 процентов именно в «розмариновых» кабинетах, - сообщает «Интерфакс».
Ученые считают, что аромат этого растения влияет на электрическую активность в мозге. Впрочем, отмечают они, уровень воздействия на каждого человека отличается.
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