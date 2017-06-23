Арнольд Шварценеггер призвал ко всемирной акции в защиту экологии

Звезда Голливуда и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер предложил начать «крестовый поход» за экологию». Такую идею он высказал в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Мы просто обязаны передать следующим поколениям планету, которая будет находиться в лучшем состоянии, чем то, в котором ее получило наше поколение. Но с этой целью надлежит проделать большую работу», - цитирует актера ТАСС.

По его словам, все страны мира должны совместными усилиями защищать окружающую среду. Им необходимо предпринимать соответствующие меры как на национальном, так и на внутринациональном уровне.

Вместе с этим Шварценеггер призвал воздержаться от политики в вопросах защиты окружающей среды. Он подчеркнул, что и либералы, и консерваторы дышат одним воздухом.

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