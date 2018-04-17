Арнольд Шварценеггер получил подарок от шахматиста из России

Звезде Голливуда и экс-губернатору штата Калифорния Арнольду Шварценеггеру подарили шахматы.

Презент в виде официального набора чемпионата мира по шахматам актеру отправил российский гроссмейстер Сергей Карякин. Ранее ему стало известно, что Шварценеггер играет в шахматы, восстанавливаясь после недавно перенесенной операции на сердце.

Россиянин пожелал актеру здоровья и пригласил его на матч за шахматную корону, который пройдет в британской столице, передает «Экономика сегодня».