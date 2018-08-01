Арнольд Шварценеггер осенью приедет в гости к Виталию Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко поздравил голливудскую звезду Арнольда Шварценеггера 30 июля с днем рождения и пригласил посетить украинскую столицу.
Отмечается, что актер принял приглашение и посетит Киев в ближайшие два месяца.
О причинах визита в Украину голливудского актера мэр Киева не рассказал, сообщает «Народные новости».
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