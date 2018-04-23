Армянские военные примкнули к акции протеста в Ереване

Армянские солдаты стали участниками акции протеста в Ереване, примкнув к митингующим против избрания премьер-министром Сержа Саргсяна.

Десятки людей в военной форме оказались среди бунтующих. Отмечается, что оружия у солдат нет, а комментариев ни один из них никому не дает.

Министр обороны Виген Саркисян пообещал принять жесткие меры против участвующих в протестах военных.

Многотысячные демонстрации в столице Армении продолжаются с 13 апреля. Задержано более 270 демонстрантов, среди них — лидер протестов Никол Пашинян, сообщает Kommersant.

Новости по теме
Теги:
Места: СНГ
Следующая новость Внук Геннадия Зюганова сместит ставленника Михаила Прохорова

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО