Армянские военные примкнули к акции протеста в Ереване

Армянские солдаты стали участниками акции протеста в Ереване, примкнув к митингующим против избрания премьер-министром Сержа Саргсяна.

Десятки людей в военной форме оказались среди бунтующих. Отмечается, что оружия у солдат нет, а комментариев ни один из них никому не дает.

Министр обороны Виген Саркисян пообещал принять жесткие меры против участвующих в протестах военных.

Многотысячные демонстрации в столице Армении продолжаются с 13 апреля. Задержано более 270 демонстрантов, среди них — лидер протестов Никол Пашинян, сообщает Kommersant.