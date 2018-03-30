Армию РФ пополнят более 100 тысяч призывников

В весеннюю призывную кампанию планируется пополнить Вооруженные силы России 128 тысячами новобранцев.

По словам временно исполняющего обязанности начальника главного организационно-мобилизационного управления генштаба ВС РФ Евгения Бурдинского, это на 10% меньше прошлогоднего показателя.

Кампания традиционно будет проходить в период 1 апреля по 15 июля. Она не затронет часть регионов, где набор призывников проводится только один раз в год, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на издание «Красная звезда».