Армию РФ пополнят более 100 тысяч призывников
В весеннюю призывную кампанию планируется пополнить Вооруженные силы России 128 тысячами новобранцев.
По словам временно исполняющего обязанности начальника главного организационно-мобилизационного управления генштаба ВС РФ Евгения Бурдинского, это на 10% меньше прошлогоднего показателя.
Кампания традиционно будет проходить в период 1 апреля по 15 июля. Она не затронет часть регионов, где набор призывников проводится только один раз в год, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на издание «Красная звезда».
Следующая новость Пенсионный возраст в РФ будет повышаться полтора десятилетия
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии