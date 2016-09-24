Армию РФ оснастят самолетами с лазером
В российской армии появится боевой самолет А-60 с высокоточным лазером. Боевую машину оснастят мощной системой электропитания.
– Мы понимаем, что авионику данного самолета необходимо дорабатывать под те задачи, для которых он предназначен. Так как этот самолет будет иметь на борту силовые лазеры, мы должны защитить все системы жизнеобеспечения воздушного судна от воздействия собственного оружия, – заявил советник первого заместителя генерального директора концерна "Радиоэлектронные технологии", разрабатывающего его бортовой комплекс обороны, Владимир Михеев.
На борту А-60 будет установлена система "Скиф-Д", сообщает РГ.
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