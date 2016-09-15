Армия САР выразила готовность отойти от трассы «Кастелло»
Официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что армия Сирии готова одновременно с оппозицией отвести войска от трассы «Кастелло» в Алеппо. Это позволит обеспечить безопасность гуманитарных конвоев.
- Сирийское правительство полностью готово к синхронному с оппозицией отведению войск от трассы «Кастелло» для обеспечения безопасности следования гуманитарных конвоев ООН, - цитирует его «Интерфакс».
Представитель оборонного ведомства подчеркнул, что Москва на практике реализует свои обязательства по обеспечению режима прекращения огня: развернуты пункты пропуска в Алеппо, отечественный Центр примирения враждующих сторон ведет круглосуточный мониторинг обстановки во всех районах САР.
- Теперь возникает вопрос: где же та «умеренная оппозиция», о готовности которой к соблюдению режима прекращения боевых действий нам так много говорили наши американские партнеры? - сказал Конашенков.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии