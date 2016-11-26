Армия Сирии захватила стратегически важный квартал в Алеппо

Правительственная армия Сирии удалось захватить квартал Масакин-Ханано на востоке города Алеппо, который является важным оплотом террористов и имеет стратегическое значение.

По словам сирийских военных, в данном районе проходила передовая линия обороны боевиков. Кроме того, отсюда открывается проход вглубь восточной части Алеппо с северной стороны, сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Ас-Сафир».

Войскам САР удалось уничтожить командный пункт террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), что решило исход боев за квартал, а также способствовало продвижению армии во всех направлениях.

В настоящее время правительственные силы ведут бои за высоту Джебель-Бадро на востоке Алеппо. Кроме того, им удалось захватить выгодные позиции в промышленном квартале Шейх-Наджар.

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