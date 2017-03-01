Армия Сирии установила огневой контроль над Пальмирой

Правительственные войска Сирии и союзное ополчение взяли Пальмиру под полный огневой контроль. Об этом заявил один из полевых командиров.

Он уточнил, что армия вернула контроль над исторической цитаделью в Пальмире и горной грядой на юго-западе.

По словам командира, город находится «на расстоянии броска камня от сирийской армии». Войска быстро продвигаются в данном направлении и готовятся штурмовать Пальмиру, передает РИА «Новости».