Армия Сирии установила огневой контроль над Пальмирой
Правительственные войска Сирии и союзное ополчение взяли Пальмиру под полный огневой контроль. Об этом заявил один из полевых командиров.
Он уточнил, что армия вернула контроль над исторической цитаделью в Пальмире и горной грядой на юго-западе.
По словам командира, город находится «на расстоянии броска камня от сирийской армии». Войска быстро продвигаются в данном направлении и готовятся штурмовать Пальмиру, передает РИА «Новости».
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