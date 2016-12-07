Армия Сирии освободила от боевиков историческую часть Алеппо
Правительственные войска Сирии совместно с отрядами союзного ополчения выбили боевиков из исторической части Алеппо. Экстремисты отступают на юг.
«Остатки вооруженных бандформирований полностью выбиты из старых кварталов Алеппо. Противник разгромлен и бежит в южные кварталы, где все еще остаются форпосты террористов», - цитирует РИА «Новости» представителя ополчения». По его словам, под контролем боевиков остается территория, площадь которой не превышает 10-12 квадратных километров.
Собеседник агентства также добавил, что восточную часть города покинули около 80 тысяч человек.
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