Армия Сирии освободила от боевиков историческую часть Алеппо

Правительственные войска Сирии совместно с отрядами союзного ополчения выбили боевиков из исторической части Алеппо. Экстремисты отступают на юг.

«Остатки вооруженных бандформирований полностью выбиты из старых кварталов Алеппо. Противник разгромлен и бежит в южные кварталы, где все еще остаются форпосты террористов», - цитирует РИА «Новости» представителя ополчения». По его словам, под контролем боевиков остается территория, площадь которой не превышает 10-12 квадратных километров.

Собеседник агентства также добавил, что восточную часть города покинули около 80 тысяч человек.