Армия Ирака вошла в город Мосул

Подразделения иракской армии вошли с востока в занятый террористами города Мосул. Боевики ДАИШ (группировка запрещена в России), оказывают им ожесточенное сопротивление.

Террористы ведут огонь по иракским военным из стрелкового оружия и гранатометов, передает ВВС.

Ранее сообщалось, что авиация Ирака и возглавляемой США коалиции нанесли удары по боевикам в окрестностях города. В результате был уничтожен один из главарей группировки «Джунд аль-Хиляфа», связанной с ДАИШ, и сопровождавшие его боевики.