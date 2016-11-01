Армия Ирака вошла в город Мосул
Подразделения иракской армии вошли с востока в занятый террористами города Мосул. Боевики ДАИШ (группировка запрещена в России), оказывают им ожесточенное сопротивление.
Террористы ведут огонь по иракским военным из стрелкового оружия и гранатометов, передает ВВС.
Ранее сообщалось, что авиация Ирака и возглавляемой США коалиции нанесли удары по боевикам в окрестностях города. В результате был уничтожен один из главарей группировки «Джунд аль-Хиляфа», связанной с ДАИШ, и сопровождавшие его боевики.
Анализ событий России и мира
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