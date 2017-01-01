Армия Ирака освободила от боевиков ДАИШ больше половины восточного Мосула

Большая часть восточного Мосула освобождена от боевиков ДАИШ (запрещенная в РФ организация) и находится под контролем правительственной армии Ирака.

- Более 60 процентов восточного Мосула освобождены, — цитирует высокопоставленного представителя антитеррористического управления Ирака Абдулвахаба Аль-Саади РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Накануне премьер-министр и верховный главнокомандующий Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что битва за освобождение Мосула вошла в решающую стадию.