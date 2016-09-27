Армия Асада отвоевала квартал в Алеппо
В штабе сирийской армии сообщили, что правительственные войска освободили большую часть квартала Аль-Фарафира к северо-западу от цитадели Алеппо.
Источник в штабе рассказал РИА Новости, что сирийской армии впервые за несколько лет удалось продвинуться на фронте в Алеппо. «Нам удалось освободить больше половины квартала Аль-Фарафира. Террористы отступили, операция продолжается», — сообщил он.
Теперь правительственным войскам предстоит зачистить освобожденную территорию, где остались боеприпасы и оружие боевиков, в том числе крупнокалиберные пулеметы. В сирийской армии обошлось без потерь.
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