Армия Асада отвоевала квартал в Алеппо

В штабе сирийской армии сообщили, что правительственные войска освободили большую часть квартала Аль-Фарафира к северо-западу от цитадели Алеппо.

Источник в штабе рассказал РИА Новости, что сирийской армии впервые за несколько лет удалось продвинуться на фронте в Алеппо. «Нам удалось освободить больше половины квартала Аль-Фарафира. Террористы отступили, операция продолжается», — сообщил он.

Теперь правительственным войскам предстоит зачистить освобожденную территорию, где остались боеприпасы и оружие боевиков, в том числе крупнокалиберные пулеметы. В сирийской армии обошлось без потерь.