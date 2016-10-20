В армии РФ создадут объединенную сеть связи

Вооруженные силы России создадут объединенную автоматизированную цифровую сеть связи. Об этом сообщает министерство обороны России.

- ОАЦСС обеспечит выполнение требований системы управления Вооруженных сил (ВС) в части своевременного и достоверного доведения приказов боевого управления от пунктов управления всех звеньев управления до средств огневого поражения, - сообщает ведомство.

- В Вооруженных силах России будет создана объединенная автоматизированная цифровая сеть связи (ОАЦСС), - сообщает Минобороны РФ.

Это нужно для того, что перевести от технологий построения первичной и вторичных сетей связи к технологиям построения единой транспортной (стационарной и полевой) сети связи, сетей доступа и объектовых сетей связи пунктов управления ВС.

Когда именно появится новая система, пока неизвестно.

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