В армии РФ пока не собираются отстранять офицеров с избыточным весом
Начальник отдела боевой подготовки Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) полковник Евгений Щелканов заявил, что в российской армии пока не собираются перенимать опыт США, где офицеров и генералов с избыточным весом отстраняют от службы.
- Вводить такое надо или не надо? У американцев можно брать, наверное, всё самое лучшее, но не всё же подряд, - сказал Щелканов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Он также добавил, что в РВСН почти нет военных, которые страдают избыточным.
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