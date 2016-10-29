В армии РФ пока не собираются отстранять офицеров с избыточным весом

Начальник отдела боевой подготовки Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) полковник Евгений Щелканов заявил, что в российской армии пока не собираются перенимать опыт США, где офицеров и генералов с избыточным весом отстраняют от службы.

- Вводить такое надо или не надо? У американцев можно брать, наверное, всё самое лучшее, но не всё же подряд, - сказал Щелканов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он также добавил, что в РВСН почти нет военных, которые страдают избыточным.

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