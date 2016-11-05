В армии Германии обнаружили более 20 исламистов
Контрразведка Германии выявила в рядах бундесвера более 20 исламистов. Еще 60 человек находятся под подозрением.
В ведомстве рассказали изданию Berliner Morgenpost, что проверки в рядах вооруженных сил страны начались в связи с терактами в Брюсселе и Париже.
В настоящее время законодательство Германии разрешает проверку на экстремистские взгляды только действующих военнослужащих. Однако в соответствии с законом, который вступит в силу с середины будущего года проверять на принадлежность к исламистам можно будет и новобранцев до их принятия в бундесвер.
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