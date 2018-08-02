Армения разбирается с проблемами без оглядки на Россию

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что сведение счётов нового руководства Армении с прежними руководителями наносит ущерб отношений с Россией.

В России убеждены, что задержание генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова Арменией наносит ущерб репутации всей организации.

В МИД Армении уже заявили, что внутренние процессы в стране, которые связаны со становлением правового государства и борьбой с коррупцией, не взаимосвязаны с внешней политикой.

Тем не менее Константин Затулин отмечает, что ситуация с задержанием Юрия Хачатурова вызывает беспокойство в России, и это беспокойство, как следует и в заявлении Сергея Лаврова, начинает проникать в высокие сферы, что чревато утратой доверия между политиками России и Армении, передает «НСН».

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Места: Россия, СНГ
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