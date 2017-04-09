Армения подвела итоги парламентских выборов

ЦИК Армении объявил окончательные итоги выборов в парламент, которые прошли 2 апреля.

Как сообщает РБК, в Национальное Собрание вошли две партии и два блока. Победу на выборах одержала Республиканская партия, которую возглавляет президент Серж Саргсян. Правящая партия получила более 770 тысяч голосов.

Также в парламент прошла партия Дашнакцутюн, которая набрала более 103 тысяч голосов. Помимо двух партий, в Народное Собрание вошли блоки «Царукян» и «Выход».

По сведениям ЦИК, в голосовании на выборах парламента приняли участие более 1,5 миллиона жителей Армении. За право пройти в парламент страны боролись пять партий и четыре блока.