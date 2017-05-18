Армения передала России осужденного за убийство в Гюмри

Российский военнослужащий Валерий Пермяков, приговоренный к пожизненному заключению за убийство семьи в Гюмри, передан армянскими властями России.

«Передача Пермякова российской стороне состоялась согласно Московской конвенции 1998 года о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания», - цитирует РИА «Новости» сообщение Минюста Армении.

Стороны договорились, что Россия по запросу армянской стороны будет информировать ее об отбывании Пермяковым наказания.