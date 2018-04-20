В Армении задержаны более 200 протестующих

В Ереване полиция задержала 217 участников акции протеста, которые выступают против избрания главой правительства Армении Сержа Саргсяна.

Одним из оснований для задержания послужила блокировка протестующими улиц города. В числе задержанных есть водители, которые пытались перекрывать проезд своими автомобилями, передает РИА «Новости».

Протестующие называют свою акцию «бархатной революцией». В начале недели они пытались прорваться в здание парламента. Но встретили отпор полиции. В результате столкновения пострадали несколько десятков человек.